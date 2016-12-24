Алексей Грицаенко: "Мой переход в "Спартак" маловероятен"

Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко, которым интересуется "Спартак", отметил, что переход в московский клуб маловероятен. По словам 21-летнего игрока, красно-белые связывались с ним, но он до сих пор не дал ответ. В нынешнем сезоне Грицаенко провел в ФНЛ 24 матча, забил один гол.
– После того как я сыграл за сборную ФНЛ, звонили из "Спартака", поинтересовались, есть ли желание перейти в московский клуб. Ничего определенного я тогда не ответил и до сих пор ответа никакого не дал, – приводит vl.ruслова Грицаенко. – Очень щепетильно отношусь к этому вопросу, надо взвесить все "за" и "против". Пока я нахожусь в своей родной команде во Владивостоке и более обстоятельных переговоров ни с кем не вел.
– Но все же, насколько вероятен ваш переход?
– Мне 21 год, появиться на поле в топовой команде такого уровня, как "Зенит" или "Спартак", в моем возрасте и на моей позиции центрального защитника есть очень небольшая вероятность. Хотя все возможно. Можно играть за фарм-клубы, но опять же, надо все взвесить. Хочу подчеркнуть, что сейчас я не гонюсь за деньгами. На данном этапе это для меня последний вопрос. Так что переход, наверное, маловероятен.
– Была информация, что вами интересовались не только в "Спартаке", но и в "Тосно" и "Зените".
– Это все слухи. Возможно, кто-то запросил информацию обо мне, а написали, что меня хотят купить. Точно я не знаю, но какой-то интерес есть. Пока не вижу смысла посреди сезона покидать родную команду и менять клуб, но если действительно будет хорошее предложение, которое станет для меня шагом вперед, то понятно, что не откажусь. Все хотят расти профессионально.
Птицuk
Сколько таких взвешивающих до сих пор взвешивает в ФНЛ. Вон Лунев сыграл 10 игр в вышке и всё - как только поманили - понесся со всех ног! А этот так и будет сидеть до конца карьеры в пердиве.
17:44
kwazar312
все,из этого футболиста хорошего игрока не получится,так как он не стремится к росту.Уйти в Спартак-это рост,не уйти-это болото,из которого можно и не выбраться.
17:32
Lunatic Pride
Молодец, парень, здраво мыслит. В "Спартаке" ему сейчас светит жесткая конкуренция во всяких фармах и дублях. Пускай еще подрастет в "Луче". Если действительно из себя что-то представляет, то пробьется.
17:19