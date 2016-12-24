Алексей Грицаенко: "Мой переход в "Спартак" маловероятен"

Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко, которым интересуется "Спартак", отметил, что переход в московский клуб маловероятен. По словам 21-летнего игрока, красно-белые связывались с ним, но он до сих пор не дал ответ. В нынешнем сезоне Грицаенко провел в ФНЛ 24 матча, забил один гол.

– После того как я сыграл за сборную ФНЛ, звонили из "Спартака", поинтересовались, есть ли желание перейти в московский клуб. Ничего определенного я тогда не ответил и до сих пор ответа никакого не дал, – приводит vl.ruслова Грицаенко. – Очень щепетильно отношусь к этому вопросу, надо взвесить все "за" и "против". Пока я нахожусь в своей родной команде во Владивостоке и более обстоятельных переговоров ни с кем не вел.

– Но все же, насколько вероятен ваш переход?

– Мне 21 год, появиться на поле в топовой команде такого уровня, как "Зенит" или "Спартак", в моем возрасте и на моей позиции центрального защитника есть очень небольшая вероятность. Хотя все возможно. Можно играть за фарм-клубы, но опять же, надо все взвесить. Хочу подчеркнуть, что сейчас я не гонюсь за деньгами. На данном этапе это для меня последний вопрос. Так что переход, наверное, маловероятен.

– Была информация, что вами интересовались не только в "Спартаке", но и в "Тосно" и "Зените".

– Это все слухи. Возможно, кто-то запросил информацию обо мне, а написали, что меня хотят купить. Точно я не знаю, но какой-то интерес есть. Пока не вижу смысла посреди сезона покидать родную команду и менять клуб, но если действительно будет хорошее предложение, которое станет для меня шагом вперед, то понятно, что не откажусь. Все хотят расти профессионально.