Александр Ташаев: "Сейчас я в сборной, сконцентрирован только о ней, и никакие слухи не могу комментировать"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Сейчас все говорят о вашем возможном переходе летом или в "Спартак", или в "Зенит". Какова в этом доля правды?

– Конечно, не могу не обращать на все эти новости внимания. Это началось еще зимой, и тогда я реально переживал – слишком много людей писало. Продлил контракт, все успокоилось. Но к концу весны возобновилось, и я попросил агента: "Давай до конца сезона меня с этим вообще не трогать, потому что я не хочу, чтобы "Динамо" попало в стыки". Думал только об этом. А потом объявили список сборной. И все. Сейчас я в сборной, сконцентрирован только о ней, и никакие слухи не могу комментировать. На данный момент я игрок "Динамо".

– И будете решать все уже после сборной?

– Да.

– Зобнин зовет в "Спартак"?

– На уровне шуток. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ташаева