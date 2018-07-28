Александр Ташаев: "Ломовицкий сыграл очень хорошо. Его ждет отличная карьера"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев, вышедший на замену во втором тайме матча против "Оренбурга" (1:0) и дебютировавший за красно-белых, рассказал, какие задачи ставил перед ним Каррера. Также он высоко оценил игру конкурента по позиции Александра Ломовицкого, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Главной нашей задачей было выиграть, что мы и сделали – 1:0, - отметил полузащитник.

- Сегодня у команды серьезно обновился состав: вышли молодые игроки, в том числе и вратарь. Что по этому поводу перед игрой говорил Каррера?

- У нас все ребята – это основной состав. В нем большая группа футболистов, а ротация – дело тренера. Никаких необычных установок не было.

- Вы вышли на последние 20 минут. Какие задачи ставил перед вами Массимо: помочь забить второй гол или отработать надежно в обороне?

- Я ведь крайний полузащитник. Нужно было выполнить свои задачи и впереди, и сзади.

- Вы вышли вместо Ломовицкого, который здорово проявил себя на сборах. Как сегодня вам игра партнера?

- Саша – молодец! Мне кажется, для дебюта он очень хорошо сыграл. Молодой парень, думаю, его ждет отличная карьера.

- Вы будете конкурировать с ним, а также с Самедовым и Педро Рошей. Сегодня остались в запасе...

- Никаких проблем. Это первая игра в сезоне, а конкуренция никому не мешала. Если вас интересует именно Ломовицкий, то, повторю, он очень хороший футболист. А кто будет выходить на поле, решит тренер. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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