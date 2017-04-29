Александр Тарханов: "Я приболел, поэтому остался в Екатеринбурге"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что ряд футболистов основного состава команды не полетел на выездной матч 26-го тура чемпионата России против "Терека", клуб решил дать им отдохнуть в преддверии финала Кубка России. По сравнению с игрой прошлого тура против "Спартака" (0:1) в стартовом составе "Урала" 8 изменений, остались только Денис Кулаков, Доминик Динга и Дмитрий Коробов.

- Многие футболисты "основы" у нас полетели в Грозный, - приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. - Например, Роман Павлюченко, Эдгар Манучарян, Доминик Динга и другие. Я сам приболел, поэтому остался в Екатеринбурге. Сегодня у нас тренировка тех ребят из основного состава, кто остался в городе: Александра Данцева, Эрика Бикфалви, Владимира Ильина и других. Как и "Локомотив", мы сделали ротацию перед финалом Кубка России, дав отдых тем, кто в последнее время провел много матчей в чемпионате России.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Трансляция матча "Терек" – "Урал"