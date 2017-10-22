Александр Тарханов: "Возможное четвертое место "Урала"? Нужно выиграть, а потом уже думать"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что травмированные игроки команды скоро смогут выйти на поле. По его словам, Александр Данцев уже начал тренироваться. Игорь Портнягин завтра приступит к тренировкам.

- Данцев уже начал тренировки, будет сегодня в запасе, - сказал Тарханов во флеш-интервью. - Портнягин завтра тоже будет работать. Если выиграем, то поднимемся на 4-е место? Нужно выиграть, а потом уже думать.

Трансляция матча "Урал" - "Ахмат"