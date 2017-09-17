Александр Тарханов: "Урал" затрясся в первом тайме, но потом взял себя в руки"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что его подопечным удалось взять себя в руки по ходу встречи.

– Первые 15 минут "Рубин" оказывал давление из-за наших ошибок, – сказал во флеш-интервью Тарханов. – Команда затряслась, но потом команда взяла себя в руки. Мы просто закрыли фланговую зону, выпустили Данцева. Чантурия был заметен только в первом тайме? Он после тяжелой травмы, просто не готов играть весь матч.

Трансляция матча "Рубин" - "Урал"