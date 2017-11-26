Александр Тарханов: "Урал" не реализовал свои моменты в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) отметил, что команда не смогла реализовать свои моменты во встрече. Он также добавил, что не использовал третью замену, поскольку некого было больше выпускать.

– Что не получилось? Сделать результат. Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Главная проблема – реализация. Портнягин хорошо сыграл, цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, но забить не получилось.

Почему я не использовал третью замену? Больше некого было выпускать. У нас атаку могут усилить только Ильин и Портнягин, больше некому.

Трансляция матча "Урал" – "Краснодар"