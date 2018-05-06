Александр Тарханов: "Шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Амкаром" заявил, что перед игрой возможность попадания в еврокубки с командой не обсуждалась. По словам специалиста, дополнительный настрой иногда идет в минус.

-Нам нужно выигрывать, как и "Амкару", поэтому, будет хорошая игра, много борьбы, тем более, что пермяки предпочитают силовой футбол, – рассказал в интервью телеканалу "Наш Футбол" Тарханов. – Ну и плюс это уральское дерби.

Говорили ли игрокам, что есть шансы зацепиться за еврокубки? Излишний настрой иногда идет в минус. Да, мы сказали, что два матча нужно выиграть, и тогда уже будем думать, где будем играть.

Трансляция матча "Урал" – "Амкар"