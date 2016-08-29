10:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "После матча с "Краснодаром" я бы сказал о возможном чемпионстве "Спартака"

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Воскресенье. Каспийск. "Анжи" – "Спартак" – 0:2. 18-я минута. Ликование автора победного гола Джано АНАНИДЗЕ.Александр Тарханов: "По уровню Ананидзе сопоставим с Еременко"

Бывший тренер "Спартака" и многих других российских клубов Александр Тарханов после победы красно-белых над "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что пока не готов оценивать перспективы москвичей. По словам наставника, впереди еще слишком много матчей.

Каковы перспективы "Спартака"? Олег Романцев считает, что красно-белые будут первыми.

- Посмотрим. Впереди еще много встреч. Олег Иванович, наверное, смотрит все игры "Спартака", а я - нет (смеется). После матча с "Краснодаром" я бы, наверное, тоже сказал о возможном чемпионстве. Сейчас же этого сделать не готов.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Прошло всего ПЯТЬ туров и это трепло уже готов отдать первенство пищевику??? Трепло!!!!!!!!

11:02

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