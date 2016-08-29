Александр Тарханов: "После матча с "Краснодаром" я бы сказал о возможном чемпионстве "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" и многих других российских клубов Александр Тарханов после победы красно-белых над "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что пока не готов оценивать перспективы москвичей. По словам наставника, впереди еще слишком много матчей.

- Каковы перспективы "Спартака"? Олег Романцев считает, что красно-белые будут первыми.

- Посмотрим. Впереди еще много встреч. Олег Иванович, наверное, смотрит все игры "Спартака", а я - нет (смеется). После матча с "Краснодаром" я бы, наверное, тоже сказал о возможном чемпионстве. Сейчас же этого сделать не готов.