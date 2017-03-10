Александр Тарханов: "Не все игроки "Урала" действовали так, как хотелось"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:2) подчеркнул, что исход этой встречи решило удачное исполнение стандартных положений. По словам специалиста, екатеринбуржцы играли не хуже соперника.

- "Арсенал" проиграл дома в первом матче после возобновления сезона, естественно, что они бросили все силы, чтобы обыграть "Урал", - сказал Тарханов в интервью телеканалу "Наш футбол". - Не могу сказать, что мы сильно уступили. Пенальти и "стандарт" решили исход встречи в пользу соперника.

Думаю, сказалось то, что для нас это третья игра за десять дней. Также футболисты на некоторых позициях сыграли не так, как хотелось бы.

Павлюченко? Не хватило его мастерства. Может быть, по движению он уступает Ильину, но он выше его в классе.