Александр Селихов: "Чувствую себя великолепно"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов сообщил, что его восстановление идет по плану. Сегодня 24-летний голкипер провел первую тренировку по индивидуальной программе на базе в Тарасовке.

- Чувствую себя великолепно, - цитирует Селихова официальный сайт московской команды. - Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Все идет по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей. Но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель еще страховать себя костылями.

Напомним, Селихов получил тяжелую травму ахиллова сухожилия на тренировке 11 мая.

В сезоне-2017/18 он принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в 11 из них сыграв "на ноль".