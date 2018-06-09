Александр Селихов: "Чувствую себя великолепно"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов сообщил, что его восстановление идет по плану. Сегодня 24-летний голкипер провел первую тренировку по индивидуальной программе на базе в Тарасовке.
- Чувствую себя великолепно, - цитирует Селихова официальный сайт московской команды. - Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Все идет по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей. Но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель еще страховать себя костылями.
Напомним, Селихов получил тяжелую травму ахиллова сухожилия на тренировке 11 мая.
В сезоне-2017/18 он принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в 11 из них сыграв "на ноль".
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-06-09-aleksandr_selikhov_teper_zhore_ne_budet_skuchno/