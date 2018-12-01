12:40 | Футбол — РПЛ

Александр Селихов: "Буду биться за "Спартак" даже на одной ноге"

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Вратарь "Спартака"  Александр Селихов отметил, что готов выйти на поле уже в ближайшем матче чемпионата России с "Локомотивом". Голкипер только вернулся в строй после длительного восстановления.

– У вас есть какие-то особенные воспоминания от встреч с "Локомотивом"?

– Мне запомнился матч, когда мы в упорной борьбе уступили – 3:4. Была непростая игра. Но вообще, есть и приятные воспоминания: мы нередко брали очки у "железнодорожников". Хорошая команда, набрала ход. Будет очень интересная игра.

– Надеетесь сыграть в ней?

– Если мне скажут выйти на поле, буду биться за "Спартак" даже на одной ноге. Лучшие эмоции для меня – это играть 90 минут.

Спартак - Локомотив

 

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-12-01-aleksandr_selikhov_kogda_skazali_chto_vozvrashchayus_ne_spal_vsyu_noch/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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