Александр Селихов: "Буду биться за "Спартак" даже на одной ноге"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов отметил, что готов выйти на поле уже в ближайшем матче чемпионата России с "Локомотивом". Голкипер только вернулся в строй после длительного восстановления.

– У вас есть какие-то особенные воспоминания от встреч с "Локомотивом"?

– Мне запомнился матч, когда мы в упорной борьбе уступили – 3:4. Была непростая игра. Но вообще, есть и приятные воспоминания: мы нередко брали очки у "железнодорожников". Хорошая команда, набрала ход. Будет очень интересная игра.

– Надеетесь сыграть в ней?

– Если мне скажут выйти на поле, буду биться за "Спартак" даже на одной ноге. Лучшие эмоции для меня – это играть 90 минут.