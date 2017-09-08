Александр Самедов: "Зенит" - классная команда, классные новички, но точно не монстр"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" заявил, что не считает "Зенит" командой, которую уже не догнать в турнирной таблице. Сине-бело-голубые в первых 8 турах одержали 6 побед, дважды сыграли вничью и идут на первом месте.

– Не считаете, что "Зенит" оторвался уже слишком далеко?

– Нет, конечно. Еще играть и играть в чемпионате. Смысл концентрироваться на "Зените"? Нужно просто выбраться из неудачной полосы.

– Но обновленная команда питерцев не показалась вам монстром?

– Нет. Классная команда, классные новички, но точно не монстр.

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