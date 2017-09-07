Александр Самедов: "Для меня Каррера не изменился"

В среду в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. Игрок красно-белых рассказал о том, как команда переживает неудачный отрезок на старте чемпионата.
– Каррера изменился в последнее время?
– Для меня – нет. Просто сейчас неудачный отрезок, все нервничают, хотят выбраться. Отсюда, наверное, и разговоры вокруг команды.
– То есть дистанция между футболистами не увеличилась?
– Я этого не вижу.
– А куда же делись общие снимки после матчей?
– Знаете, фотографироваться хочется после побед. А их пока не так много. Надо, чтобы выигрыши вернулись, а вместе с ними вернем и фотографии. Желательно уже после следующей встречи.
– Соперник у вас непростой…
– "Рубин" набирает очки, да. Да и вообще любая команда Курбана Бердыева не может быть легким оппонентом. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)