13:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Пуцко: "Для кого-то Эмери - тренеришка, но точно не для меня"

0
0
0
0

Новичок "Уфы" Александр Пуцко в интервью "СЭ" признался, что не считает Унаи Эмери тренеришкой. При испанце российский футболист в 19 лет дебютировал в "Спартаке".

– Вы дебютировали за "Спартак" в 19-летнем возрасте. Помните тот матч?

– Еще бы, - ответил Пуцко. - Игра в Белгороде против "Салюта" на Кубок России. Тренером тогда был Унаи Эмери. Был очень рад, что удалось сыграть. Тем более вышел в стартовом составе.

– Что можете сказать об Эмери?

– Хороший тренер, тактически грамотный. Но в "Спартаке" у него не получилось. Зато в "Севилье" и "ПСЖ" он доказал свой высокий уровень.

– Не тренеришка?

– Для кого-то – да. Но точно не для меня.

Полное интервью Пуцко

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ