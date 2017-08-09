Александр Мостовой: "Слова Юсупова про лимит - оправдание. Он же 8 из 10 передач делает назад или поперек…"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова хавбека Артура Юсупова об отмене лимита. Футболист в интервью "СЭ", в частности, заявил: "Если бы не ограничения на легионеров, то за "Зенит" играли бы сейчас 11 аргентинцев".
– Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, отданный в аренду в "Ростов", кстати, заметил, что если бы не лимит, в "Зените" играло бы 11 аргентинцев. Согласны?
– У нас много говорят про лимит, но проблема не в нем. Если российский игрок сильнее иностранца, он и будет играть. Тренер себе не враг. Видно же, что Паредес и Дриусси в порядке. Вот они и выходят на поле.
– Получается, Юсупов ищет какие-то оправдания?
– Конечно! А как иначе? Если у него из 10 передач – 8 поперек и назад. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Александр Мостовой: "У Дзюбы нет повода для депрессии –
есть хороший контракт и высокая зарплата" //
Артур Юсупов: "Без лимита за "Зенит" играли бы 11 аргентинцев"
- Ростов
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Александр Мостовой
- Артур Юсупов (футбол)
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
serrrega
мда,этот ужас Юсупов голос подал.
22:04