Александр Мостовой: "Слова Юсупова про лимит - оправдание. Он же 8 из 10 передач делает назад или поперек…"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова хавбека Артура Юсупова об отмене лимита. Футболист в интервью "СЭ", в частности, заявил: "Если бы не ограничения на легионеров, то за "Зенит" играли бы сейчас 11 аргентинцев".

– Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, отданный в аренду в "Ростов", кстати, заметил, что если бы не лимит, в "Зените" играло бы 11 аргентинцев. Согласны?

– У нас много говорят про лимит, но проблема не в нем. Если российский игрок сильнее иностранца, он и будет играть. Тренер себе не враг. Видно же, что Паредес и Дриусси в порядке. Вот они и выходят на поле.

– Получается, Юсупов ищет какие-то оправдания?

– Конечно! А как иначе? Если у него из 10 передач – 8 поперек и назад. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Александр Мостовой: "У Дзюбы нет повода для депрессии –

есть хороший контракт и высокая зарплата" //

Артур Юсупов: "Без лимита за "Зенит" играли бы 11 аргентинцев"