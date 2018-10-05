Александр Мостовой: "Сейчас нет смысла "Спартаку" увольнять главного тренера"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что красно-белым нет смысла сейчас увольнять главного тренера Массимо Карреру. По его словам, "Спартак" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" (3:3) сыграл гораздо лучше.

- Вопрос об отставке Карреры задают чуть ли не каждый день, - цитирует Мостового "РИА Новости". - Он сам после матча с "Вильярреалом" сказал, что если он еще работает, значит, ему доверяют. Сейчас нет смысла "Спартаку" увольнять главного тренера и что-то кардинально менять.

Лекарство от всех проблем "Спартака" - это победы, победы и победы. Обидно, что сыграли вничью. "Спартак" дважды спас матч, повел в счете и совершил глупую ошибку в конце матча. Порадовало то, что "Спартак" в матче с "Вильярреалом" по самоотдаче, по желанию играл намного лучше, чем в предыдущих матчах. Хотя было понятно, что "Вильярреал" будет давать играть и не будет стоять сзади вдевятером. С такими командами "Спартаку" всегда легче играть.