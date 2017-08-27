Александр Мостовой: "Многие игроки "Спартака" не могут отойти от чемпионской славы"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой после матча 8-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и красно-белыми (0:0) отметил, что от столичного клуба отвернулся чемпионский фарт, который присутствовал в прошедшем сезоне. Также Мостовой высказал мнение, что многие игроки команды до сих пор не могут отойти от чемпионской славы.

– В прошлом сезоне у "Спартака" присутствовал чемпионский фарт, – сказал Мостовой. – Все мы видели, что во втором круге матчи вырывались на последних минутах. А сейчас эта удача отвернулась. Нельзя сказать, что красно-белые плохо играют. После столь длительного перелета в Хабаровск москвичи владели преимуществом всю игру, но мяч не летел в ворота и все! Еще надо поблагодарить Довбню, который отбивал все, что летело. При чем еще отбивал хорошо, а не куда-то. То, что "СКА-Хабаровск" не проиграл – огромная заслуга именно его.

Многие игроки еще не могут отойти от чемпионской славы. "Спартак" же много лет ничего не выигрывал, и тут на них, что называется, свалилось. Скорее всего, дело в психологии. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"