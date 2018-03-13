Александр Мейтин: "РФПЛ сможет заполнить новые арены на тестовых матчах"

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин рассказал, что лига сможет обеспечить явку в 70 процентов на тестовых матчах новых стадионов, которые будут задействованы на чемпионате мира 2018 года.

- Из восьми матчей в последнем туре только три превысили посещаемость в десять тысяч человек. Волнует ли это РФПЛ?

- На "Спартаке" было 21 тысяча человек. У нас большая страна. У нас строятся новые стадионы. В том же Екатеринбурге и Ростове на новую арену пришло бы гораздо больше людей. Мы идем поэтапно и постепенно. Сейчас же на посещаемость влияет фактор холодной погоды.

- Как заполнить арену, например, на тестовый матч "Урала" в чемпионате России?

- ФИФА требует, чтобы заполняемость стадиона на тестовых матчах была большая. В РФПЛ с этим проблем не возникнет, на 70 процентов арены заполним. А вот для первенств ПФЛ и ФНЛ придется проводить некие акции, чтобы заполнить арену - раздавать бесплатные билеты студентам. Но это будет временная мера. Все понимают важность этого моменты.

Если будем понимать, что не добираем по количеству, всегда есть возможность пригласить бесплатно людей и выполнить те задачи, которые мы должны решить на тестовых матчах. Этим занимаются администрации городов и областей. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.