Александр Ломовицкий: "Хорошо, что забили быстрый мяч. Это помогло нам успокоиться"

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 1-го тура РПЛ отметил, что установка тренерского штаба заключалась во вскрытии обороны соперника за счет флангов.



- Официальные матчи отличаются от спаррингов? На сборах было видно, что вы играли уверенно.

- Конечно, отличаются. Такое количество фанатов, другая атмосфера, да вообще все другое.

- При обороне "Спартак" выстраивается по схеме 4-1-4-1, а при атаке 4-3-3. Вам как удобнее действовать?

- Мы знали, что "Оренбург" играет в пять защитников, что они будут низко садиться. Установка была вскрывать оборону за счет флангов. Хорошо, что мы забили очень быстрый мяч. Это помогло нам успокоиться и играть в нормальный футбол.

- Почему не удалось победить соперника с более убедительным счетом?

- В футболе невозможно реализовывать все свои моменты. Хорошо, что сегодня победили. Самое главное – это три очка.

- В "Спартаке-2" вы много бьете по воротам. Здесь тяжелее брать на себя игру?

- Это был первый матч и надо чуть-чуть освоиться. Для меня все впервые. Возможно, я немного потерялся. Но в целом, считаю, сыграл нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Все о чемпионате России по футболу - здесь