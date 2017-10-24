Александр Кокорин: "Со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин стал главным героем социально-культурного проекта "Школа героев", сообщает "Спорт день за днем". Форвард посетил деревню SOS в городе Пушкин и ответил на вопросы детей.
─ Кто ваш любимый футболист?
─ Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.
─ Чего не хватило в матче с "Арсеналом"?
─ Голов в первую очередь. Команда играла после перелета и матчей в сборной – было тяжело.
─ Почему вы не забили в игре с ЦСКА?
─ В том моменте Игорь Акинфеев сыграл хорошо
─ Самый лучший матч?
─ В последний раз запомнился со "Спартаком". Весь город радовался.
─ Будет ли "Зенит" чемпионом в этом году?
─ Да, думаю, что станем.
─ Как отношусь к футбольным дракам?
─ Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.
─ Кто любимый тренер, если не считать отца?
─ Запомнился Андре Виллаш-Боаш ─ как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения.
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http://www.sportsdaily.ru/articles/aleksandr-kokorin-zenit-stanet-chempionom-nadeyus-vstrechus-s-putinym