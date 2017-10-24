Александр Кокорин: "Со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин стал главным героем социально-культурного проекта "Школа героев", сообщает "Спорт день за днем". Форвард посетил деревню SOS в городе Пушкин и ответил на вопросы детей.

─ Кто ваш любимый футболист?

─ Мой любимый футболист – Роналдо толстенький.

─ Чего не хватило в матче с "Арсеналом"?

─ Голов в первую очередь. Команда играла после перелета и матчей в сборной – было тяжело.

─ Почему вы не забили в игре с ЦСКА?

─ В том моменте Игорь Акинфеев сыграл хорошо

─ Самый лучший матч?

─ В последний раз запомнился со "Спартаком". Весь город радовался.

─ Будет ли "Зенит" чемпионом в этом году?

─ Да, думаю, что станем.

─ Как отношусь к футбольным дракам?

─ Если жгут атрибутику клуба или твою машину – можно ответить. А так не стоит лезть в драки просто так.

─ Кто любимый тренер, если не считать отца?

─ Запомнился Андре Виллаш-Боаш ─ как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения.