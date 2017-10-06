Александр Кокорин: "Результативная игра? У "Зенита" стала сильнее команда"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что он спокойно относился к слухам по поводу того, что он может покинуть клуб. По его словам, у него состоялась встреча с президентом Сергеем Фурсенко, который сказал, что на него рассчитывают в команде.

– Перед началом сезона ходили слухи, что вы можете покинуть "Зенит". Как вы на это реагировали?

– Совершенно спокойно. У нас новое руководство, новый президент, которого я до этого не видел. Но он дал интервью и сказал, что я остаюсь в команде. Позже мы с ним увиделись и попросил его сказать все, как есть – в этом ничего страшного, и я не хочу узнать это от кого-то. Он сказал: "Поверь, это все разговоры. Мы на тебя рассчитываем и хотим, чтобы ты остался в команде". После этого уже ни на что не обращал внимания.

– Когда стала понятна ваша новая роль в атаке "Зенита"? С первых сборов?

– Нет, не сразу. Хорошо получилось, что я первый раз прошел все сборы с новым тренером и изначально понял, что он требует. То есть у меня получилось больше наиграть то, что он хотел, и в этом есть свой плюс.

– То есть ваша результативная игра в этом сезоне объясняется новой позицией?

– Нет, не новой позицией. Во-первых, сильнее команда. Предыдущая намного уступает этой. Во-вторых, я много забивал, когда играл именно впереди. Наверное, это лучшее, что у меня получается.

– То есть вы должны быть центрфорвардом?