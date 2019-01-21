Александр Кокорин: "Народ - стадо баранов, что им скажут, то и говорят"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, отбывающий сейчас срок в СИЗО, рассказал в письме, что он думает о людях, которые осуждают его поведение.

– Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. "Зенит" – чемпион. Кокорин, - написал футболист, письмо которого было опубликовано изданием "Невские новости".