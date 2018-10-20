Александр Кокорин и его брат Кирилл получили первые передачи в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал "СЭ" о состоянии братьев Александра и Кирилла Кокориных. Они вместе с Павлом Мамаевым содержатся в двухместных камерах столичного СИЗО-2 "Бутырка".

- Александр Кокорин уже получил первые передачи. И Кириллу они поступали, - сообщил Мельников.

Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арестованы до 8 декабря. В пятницу обжаловали меру пресечения. Аппелляции оказались безуспешными. Предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". (Игорь Новиков)