Александр Кокорин: "Чувствую себя рок-звездой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме выложил фото с отдыха на Мальдивских островах. Он сделал селфи во время занятий парасейлингом.
– Чувствую себя рок-звездой, – подписал снимок Кокорин, снабдив его хештегом "на сборы". Отметим, что 15 января "Зенит" отправится на сборы в ОАЭ.
Джаггер555
Поп дива, а не рок звезда.
12:01
Tribunal Z
Мне иногда Кокорин напоминает героя фильма - "Тупой и ещё тупее"
11:43
crazysun78
когда эта судьба-звезда сбреет свой пушок?..
10:26
баламошка
Кокошка победил троллей своей беспросветной глупостью (а может и хитрым манёвром). Он так много всего навыкладывал в соцсетях за последнее время, что у многих троллей уже опустились ручонки, он их морально переутомил)
09:46
баламошка
Т.е. чувствует себя оборванцем-наркоманом, у которого не задались успехи в консерватории; не смог составить конкуренцию Шопену и Моцарту; и он начал кидать трусы со сцены под дребезжащую музыку и тексты, а-ля "побрей ....., ....., у тебя воняют ноги" в глупых малолетних фанаток - Бибигошку и Вадера? Получается, так)
09:29