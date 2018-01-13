09:06 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Чувствую себя рок-звездой"

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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин в своем Инстаграме выложил фото с отдыха на Мальдивских островах. Он сделал селфи во время занятий парасейлингом.

– Чувствую себя рок-звездой, – подписал снимок Кокорин, снабдив его хештегом "на сборы". Отметим, что 15 января "Зенит" отправится на сборы в ОАЭ.

 

Man, I feel just like a rockstar🤟#Насборы

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 12, 2018 at 9:28 PST

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Джаггер555

Поп дива, а не рок звезда.

12:01

Tribunal Z

Мне иногда Кокорин напоминает героя фильма - "Тупой и ещё тупее"

11:43

crazysun78

когда эта судьба-звезда сбреет свой пушок?..

10:26

баламошка

Кокошка победил троллей своей беспросветной глупостью (а может и хитрым манёвром). Он так много всего навыкладывал в соцсетях за последнее время, что у многих троллей уже опустились ручонки, он их морально переутомил)

09:46

баламошка

Т.е. чувствует себя оборванцем-наркоманом, у которого не задались успехи в консерватории; не смог составить конкуренцию Шопену и Моцарту; и он начал кидать трусы со сцены под дребезжащую музыку и тексты, а-ля "побрей ....., ....., у тебя воняют ноги" в глупых малолетних фанаток - Бибигошку и Вадера? Получается, так)

09:29