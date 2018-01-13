Александр Кокорин: "Чувствую себя рок-звездой"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме выложил фото с отдыха на Мальдивских островах. Он сделал селфи во время занятий парасейлингом.

– Чувствую себя рок-звездой, – подписал снимок Кокорин, снабдив его хештегом "на сборы". Отметим, что 15 января "Зенит" отправится на сборы в ОАЭ.