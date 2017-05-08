Александр Григорян: "Возможно, "Анжи" был ближе к победе, но ничья - закономерный итог"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил закономерность итогового результата. Специалист подчеркнул, что нападающий Александр Прудников получил обидное повреждение.

– Закономерная ничья, потому что в первом тайме преимуществом владели гости, а второй тайм остался за нами, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – Сейчас сложно считать количество имевшихся моментов, возможно, мы были ближе к победе, не знаю...

Прудников получил травму на 5 - 7-й минуте и ограничил наши возможности в плане замен. Обидное повреждение, потому что он очень хотел принять участие в этой встрече. Характер повреждения? Не знаю.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"