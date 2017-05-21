 Александр Григорян: "Моя мама умерла три дня назад, футболисты - не бесчувственные чурбаны". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Моя мама умерла три дня назад, футболисты - не бесчувственные чурбаны"

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Воскресенье. Москва. ЦСКА – "Анжи" – 4:0. 24-я минута. ВИТИНЬЮ удваивает счет.ЦСКА разгромил "Анжи" и вышел в Лигу чемпионов

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян подчеркнул, что на игре команды в матче 30-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:4) сказалось горе, произошедшее в его семье, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, махачкалинцы не дали бой армейцам, потому что не так давно умерла его мама, что отразилось на состоянии футболистов.

- С вашим приходом "Анжи" заиграл в агрессивный футбол и не боялся даже лидеров, за исключением разве что сегодняшнего матча. В чем секрет? - вопрос Григоряну.

- Если честно, я хотел бы на этом закончить пресс-конференцию. С того момента, как умерла моя мама, прошло три дня, а мы сыграли уже два тура. Я уверен, что это сказалось и на результатах, и на общем состояние команды, и на качестве игры. Футболисты ведь не бесчувственные чурбаны, они все понимают... И на моем состоянии все это тоже сказалось. Поэтому ЦСКА - единственная команда, которой мы не дали бой, с другими лидерами мы играли только на победу. Если можно, мы закончим. Я просто очень хочу уехать домой.

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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PvsZ

Так вроде как футболисты наоборот должны были собраться и выдать лучшее, на что способны, чтобы поддержать тренера в трудную минуту. А тут...

18:08

marksan

Джин_SM(v3)_____ Дебил - это ты!

17:37

marksan

Примите мои соболезнования! А игры будем ждать в следующем сезоне!

17:37

Джин_SM(v3)

Мама виновата?!Даже после смерти... Дебил!

17:34