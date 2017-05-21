Александр Григорян: "Моя мама умерла три дня назад, футболисты - не бесчувственные чурбаны"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян подчеркнул, что на игре команды в матче 30-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:4) сказалось горе, произошедшее в его семье, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, махачкалинцы не дали бой армейцам, потому что не так давно умерла его мама, что отразилось на состоянии футболистов.

- С вашим приходом "Анжи" заиграл в агрессивный футбол и не боялся даже лидеров, за исключением разве что сегодняшнего матча. В чем секрет? - вопрос Григоряну.

- Если честно, я хотел бы на этом закончить пресс-конференцию. С того момента, как умерла моя мама, прошло три дня, а мы сыграли уже два тура. Я уверен, что это сказалось и на результатах, и на общем состояние команды, и на качестве игры. Футболисты ведь не бесчувственные чурбаны, они все понимают... И на моем состоянии все это тоже сказалось. Поэтому ЦСКА - единственная команда, которой мы не дали бой, с другими лидерами мы играли только на победу. Если можно, мы закончим. Я просто очень хочу уехать домой.

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи"