Александр Горшков: "Тимощук станет проводником идей Луческу"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков заявил, что назначение Анатолия Тимощука в тренерский штаб петербургского клуба поможет игрокам команды лучше понимать идеи Мирчи Луческу. Горшков считает, что у Тимощука есть нужные качества для работы помощником тренера.

– Очень здорово, что Анатолий получил предложение от такого большого клуба, как "Зенит", – сказал Горшков. – Тимощук – очень общительный человек, который всегда стремится находиться в эпицентре событий. Это едва ли не важнейшее качество для помощника тренера. Думаю, ему вполне по силам стать проводником идей Луческу, потому что он будет находиться к коллективу ближе, чем главный тренер. Я считаю, что назначение Анатолия поможет улучшить атмосферу в раздевалке команды. (Артем РЯБОВОЛ)