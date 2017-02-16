Александр Глеб: "До меня доходили всякие слухи про матч "Урал" – "Терек"

Новичок "Крыльев Советов" Александр Глеб подчеркнул, что решение Вадима Скрипченко об уходе с поста главного тренера "Урала" – его личное дело. Ранее белорусский специалист, возглавляющий самарский клуб работал в екатеринбургском клубе. Напомним, он подал в отставку после матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4).

– Как в Белоруссии восприняли уход Скрипченко из "Урала"? – вопрос Глебу.

– Не знаю… Честно говоря, мне это не интересно. Если Вадим Викторович принял решение возглавить "Крылья", то почему нет? Это его личное дело.

– А резонансный матч "Урал" – "Терек" смотрели?

– Нет, не смотрел. До меня доходили всякие слухи. Но опять же, зачем что-то комментировать? Я же не знаю, что там было.

– Вам уже 35. Способны проводить на поле весь матч? Все-таки российский чемпионат довольно…

– (Перебивает.) Сильный?

– А вы считаете, что нет?

– Я не буду ничего говорить. Хороший чемпионат. Посмотрим. Игры покажут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Александра Глеба