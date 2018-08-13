Александр Ерохин: "В матче с минским "Динамо" отдадим все силы"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Рубином" в матче 3-го тура чемпионата России (1:0). Хавбек стал автором единственного мяча на 78-й минуте встречи.

- Все заслужили победу, - сказал Ерохин в эфире "Матч премьер". - Остались вдесятером, но ничего страшного. Поддержали Далера, двигаемся дальше, надо дальше работать.

Все знают, что Курбан Бекиевич умеет противостоять соперникам тактически. Сергей Богданович хорошо подготовил команду, знали, как действовать.

- Какая установка была на второй тайм?

- Постараться обострить, использовать впереди большинство.

- У вас были еще моменты. Могли забить больше?

- К сожалению, один раз рядом со штангой мяч прошел, были еще моменты. Хорошо, что появился еще один, удалось забить.

- На сколько процентов "Зенит" готов к сезону?

- Не стал бы называть конкретные проценты. В очередной раз скажу: есть куда расти, есть над чем работать.

- Насколько сложно будет отыграть 4 мяча в матче с минским "Динамо"?

- Будет сложно. Мы сами себя загнали в такую ситуацию. Отдадим все силы, а там матч покажет.