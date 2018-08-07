Александр Егоров: "Качество арбитража во втором туре не вызывает озабоченности"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что в целом доволен работой арбитров в матчах второго тура РПЛ. Он подчеркнул, что на сборах велась очень хорошая подготовка.

– Что касается общего положения, то в этом году мы приняли решение о том, что РПЛ стартует с 18 главными арбитрами и 35 ассистентами, - отметил Егоров. - В этом году сбор судей получился скомканным из-за того, что базы были заняты на ЧМ. Наша задача свести все к тому, чтобы одинаковые моменты на разных матчах трактовались одинаково. На сборе мы просматривали материалы, дискутировали. Донесли до судей всю информацию, которую хотели. Все кроме ассистента Лебедева сдали нормативы. Он не уложился, но ему будет дан шанс пересдать. Хотел еще сказать, что выпущены новые правила – введен пункт о четвертой замене в дополнительное время в кубковых матчах. На матче Суперкубка в Нижнем Новгороде это новшество было уже опробовано.

– Довольны работой арбитров на матчах "Локомотив" – "Спартак" и ЦСКА – "Ростов"?

– У меня к арбитрам есть чисто профессиональные вопросы. Общее качество арбитража у меня тревоги и озабоченности не вызвали. Да, есть какие-то шероховатости, но это начало сезона, судьи тоже только входят в сезон. Ничего критичного я не вижу.

– В матче "Динамо" – "Рубин" не стоило ли назначить пенальти в эпизоде с Бухаровым?

– Мы много работали на сборах над этим. Мне хотелось бы, чтобы был более очевидный момент, чтобы не каждое касание и контакт наказывались пенальти. Да, возможно Бухарова Рыков где-то оттеснял, но это не та ситуация, где надо было назначать пенальти. Это не тот контакт, при котором надо наказывать. (Ярослав СУСОВ)