Александр Алаев: "Со смертью Парамонова наш футбол понес огромную потерю"

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Алексея Парамонова. В то же время он добавил, что Союз окажет всю необходимую поддержку.

- Невозможно недооценить тот вклад, который внес в развитие отечественного футбола великий Алексей Парамонов. Он стал примером и кумиром не одного поколения игроков. Естественно, РФС окажет поддержку его семье сейчас. Мы понесли огромную потерю, весь спортивный мир скорбит, - отметил Алаев.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось. У него отказали ноги, упало зрение, заболели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды - обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола. (Андрей СИЗЯКИН)

"В "Спартак" меня принимали в церкви". Памяти Алексея Парамонова