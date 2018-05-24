Александр Алаев: "Отчет аудитора РФС назван безоговорочно положительным"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о вопросах, которые поднимались на исполкоме РФС. Он отметил, что в субботу на конференции будет рассмотрена кандидатура Николая Левникова в качестве члена исполкома.

- Мы подводили итоги сезона РФПЛ, ФНЛ, обсудили Кубок и переходные матчи, - сказал Алаев. - Обсуждали и чемпионат мира, подготовку нашей сборной, на которой остановились отдельно. Кроме того, у нас запланирована конференция РФС. Обсудили ее повестку и вопросы, которые необходимо утвердить на исполкоме. Остановились на финансовых вопросах. Отчет аудитора назван безоговорочно положительным. Впервые за многие годы.

На ближайшей конференции РФС будет внесен вопрос о довыборах в члены исполкома. Внесем кандидатуру Николая Левникова. Если его утвердят, то исполком будет полностью укомплектован. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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