Александр Алаев: "Додумывать слова Мутко не хочу, сами у него спросите"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев высказался насчет заявления Виталия Мутко, который сообщил, что через 3-4 месяца может покинуть союз.

– Слова Мутко я не буду комментировать, – отметил Алаев. – Вы все слышали, додумывать не хочу. У Виталия Леонтьевича все и спросите. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Мутко в конце декабря 2017 года приостановил деятельность на посту президента РФС.С тех пор Алаев исполняет его обязанности. В мае Мутко был назначен вице-премьером РФ по строительству.

Мутко остается в РФС! Пока... LIVE!