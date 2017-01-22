Алан Касаев: "Надеюсь, что к марту подойду на пике формы"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев отметил, что к концу первого учебно-тренировочного сбора в Испании игроки устали физически и психологически. Хавбек выразил надежду на то, что к официальным матча подойдет на пике формы.

– Провели хорошую работу в плане "физики", – цитирует клубная пресс-служба Касаева. – Набегали нужный объем. Конечно, на первом сборе не все получается, потому что команда под нагрузками, так что не стоит делать выводы по результату матча. Впереди еще два сбора. Тренерский штаб знает, как подвести нас к возобновлению сезона.

– Как оцените состояние команды к концу сбора?

– Первую неделю нам давали очень хорошую нагрузку, на второй начали работать с мячом. К концу сбора ребята устали и физически, и психологически. Сейчас будет два дня, чтобы отдохнуть, пообщаться с семьей, а затем вновь вернемся к работе.

– Болельщики отмечают, что вы находитесь в хорошей форме.

– Все идет через работу. Это только начало моей подготовки. Надеюсь, что к марту подойду на пике формы и буду показывать хороший футбол во второй части сезона.