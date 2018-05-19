Алан Агузаров: "6 миллионов евро за Ташаева? Сумма отступных в несколько раз меньше"

Агент Алан Агузаров в интервью "СЭ" сказал, что полузащитник "Динамо" Александр Ташаев в настоящее время сосредоточен на тренировочном процессе в расположении сборной России и не думает о смене клуба.

– Где окажется Ташаев, чьи интересы вы представляете? В "Зените", "Спартаке"? Или останется в "Динамо"?

– Обещаю вам, как только у меня будет полное понимание в отношении будущего Ташаева, вы сразу все узнаете. Я занимаюсь данным вопросом. Кстати, даже Саша мне не звонит и не спрашивает ни о чем, так как все его мысли сейчас только о сборной!

– "Зенит" готов заплатить за него 6 миллионов евро?

– Если вдруг мы решим уйти, то ни "Зениту", ни кому-либо другому за него не придется платить 6 миллионов. Это не та сумма, которая прописана в качестве отступных.

– Она гораздо меньше?

– В несколько раз.

– Когда Ташаев продлевал контракт с "Динамо" вы сказали, что в переговоры вмешался человек, абсолютно некомпетентный в этих делах. Кого имели в виду? Широкова?

– Да, именно его. Ничего не имею против Широкова, но в обход меня что-то пытаться сделать, как минимум, неэтично. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, в сезоне-2017/18 Ташаев принял участие в 27 матчах чемпионата России, забив 7 мячей и сделав 7 результативных передач.

Полная версия интервью Алана Агузарова