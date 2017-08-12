15:35 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев сыграет со "Спартаком"

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Как и предполагал "СЭ", вратарь и капитан Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". 31-летний голкипер из-за повреждения левого колена пропустил две последние встречи своей команды в чемпионате против "Рубина" (1:2) и "Тосно" (2:1). Вместо него в воротах красно-синих дебютировал Илья Помазун.

Накануне "СЭ" сообщал, что решение об участии Акинфеева в дерби будет принято непосредственно перед игрой. Полностью стартовый состав красно-синих будет объявлен в ближайшее время.

Матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Перед дерби. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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сабзеро

Гончаренко решил рискнуть Лигой Чемпионов ради дерби. По мне так немного безрассудно.

15:53

itiv

А Луан?

15:53

werder63

Да пусть ставят, так хоть смотреть интересней будет! А то с гелевым голубком в воротах ЦСКА 5-6 голов пропустит!)))

15:50

shpasic

будет ли повторение ситуации с Веллитоном?

15:49

Артур Дент

Чисто для психологии поставили. Травмированный вратарь - заведомое поражение.

15:47

Helicopter

Без Игоря начнём с 0-2.

15:46

Джин_SM(v3)

Ситуация прошлого года с Дзагоевым ничему не научила, похоже...

15:44

Смерть сусликам

доломать поставили

15:42

цска 19781978

Могли бы предержать,чтобы поправился окончательно

15:39