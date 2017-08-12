Акинфеев сыграет со "Спартаком"

Как и предполагал "СЭ", вратарь и капитан Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". 31-летний голкипер из-за повреждения левого колена пропустил две последние встречи своей команды в чемпионате против "Рубина" (1:2) и "Тосно" (2:1). Вместо него в воротах красно-синих дебютировал Илья Помазун.
Накануне "СЭ" сообщал, что решение об участии Акинфеева в дерби будет принято непосредственно перед игрой. Полностью стартовый состав красно-синих будет объявлен в ближайшее время.
Матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
сабзеро
Гончаренко решил рискнуть Лигой Чемпионов ради дерби. По мне так немного безрассудно.
15:53
itiv
А Луан?
15:53
werder63
Да пусть ставят, так хоть смотреть интересней будет! А то с гелевым голубком в воротах ЦСКА 5-6 голов пропустит!)))
15:50
shpasic
будет ли повторение ситуации с Веллитоном?
15:49
Артур Дент
Чисто для психологии поставили. Травмированный вратарь - заведомое поражение.
15:47
Helicopter
Без Игоря начнём с 0-2.
15:46
Джин_SM(v3)
Ситуация прошлого года с Дзагоевым ничему не научила, похоже...
15:44
Смерть сусликам
доломать поставили
15:42
цска 19781978
Могли бы предержать,чтобы поправился окончательно
15:39