Акинфеев сыграет со "Спартаком"

Как и предполагал "СЭ", вратарь и капитан Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком". 31-летний голкипер из-за повреждения левого колена пропустил две последние встречи своей команды в чемпионате против "Рубина" (1:2) и "Тосно" (2:1). Вместо него в воротах красно-синих дебютировал Илья Помазун.

Накануне "СЭ" сообщал, что решение об участии Акинфеева в дерби будет принято непосредственно перед игрой. Полностью стартовый состав красно-синих будет объявлен в ближайшее время.

Матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Перед дерби. Live!