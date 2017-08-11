13:39 | Футбол — РФПЛ

Решение об участии Акинфеева в дерби будет принято в субботу

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У 31-летнего вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева сохраняется шанс выйти на поле завтра в центральном матче 6-го тура РФПЛ против "Спартака". Окончательное решение об участии голкипера в дерби будет принято в день игры.

Напомним, что Акинфеев получил повреждение левого колена в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК (1:0) и после этого пропустил игры 4-го и 5-го туров премьер-лиги с "Рубином" (1:2) и "Тосно" (2:1). (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Почти уверен ,что он выйдет. Ногу тейпируют, уколы если требуется сделают. Ибо надо рвать и отжаривать свинину! Чтобы можно было потом дать конягам Пять!

14:31

ddf

Если Акинфеева не будет то 4:;, если будет то 4:1. Все таки Зенит сейчас получше ЦСКА играет.

14:27

ddf

Если Акинфеева не будет то предсказую 4:4, если будет, то 4:1. Зенит все таки получше сейчас выглядит.

14:26

Фрэнки четыре пальца

Кто такой АКНИфеев?????

13:56

ЗА Россию!

Если Акинфеева не будет,Спартак вынесет Цска,если будет Акинфеев,то шансы 50 на 50.

13:53

лёгкий атлет из страны АНЫ

В совковое время в К/Т катали иноземный фильм под названием::: ""Раненых ЛОШАДЕЙ пристреливают, не правда ли ??? ""

13:52

ЗЗ+

Да понятно, что обколят его со всех сторон, и хоть на костылях, но выйдет.

13:51

Luch-Energy

Игааарь, лучше не надо! Готовься лучше к своему "любимому" турниру, уже во вторник ты услышишь его гимн!

13:44