Решение об участии Акинфеева в дерби будет принято в субботу

У 31-летнего вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева сохраняется шанс выйти на поле завтра в центральном матче 6-го тура РФПЛ против "Спартака". Окончательное решение об участии голкипера в дерби будет принято в день игры.
Напомним, что Акинфеев получил повреждение левого колена в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК (1:0) и после этого пропустил игры 4-го и 5-го туров премьер-лиги с "Рубином" (1:2) и "Тосно" (2:1). (Вячеслав КОРОТКИН)
Матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Почти уверен ,что он выйдет. Ногу тейпируют, уколы если требуется сделают. Ибо надо рвать и отжаривать свинину! Чтобы можно было потом дать конягам Пять!
14:31
ddf
Если Акинфеева не будет то 4:;, если будет то 4:1. Все таки Зенит сейчас получше ЦСКА играет.
14:27
ddf
Если Акинфеева не будет то предсказую 4:4, если будет, то 4:1. Зенит все таки получше сейчас выглядит.
14:26
Фрэнки четыре пальца
Кто такой АКНИфеев?????
13:56
ЗА Россию!
Если Акинфеева не будет,Спартак вынесет Цска,если будет Акинфеев,то шансы 50 на 50.
13:53
лёгкий атлет из страны АНЫ
В совковое время в К/Т катали иноземный фильм под названием::: ""Раненых ЛОШАДЕЙ пристреливают, не правда ли ??? ""
13:52
ЗЗ+
Да понятно, что обколят его со всех сторон, и хоть на костылях, но выйдет.
13:51
Luch-Energy
Игааарь, лучше не надо! Готовься лучше к своему "любимому" турниру, уже во вторник ты услышишь его гимн!
13:44