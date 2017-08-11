Решение об участии Акинфеева в дерби будет принято в субботу

У 31-летнего вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева сохраняется шанс выйти на поле завтра в центральном матче 6-го тура РФПЛ против "Спартака". Окончательное решение об участии голкипера в дерби будет принято в день игры.

Напомним, что Акинфеев получил повреждение левого колена в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК (1:0) и после этого пропустил игры 4-го и 5-го туров премьер-лиги с "Рубином" (1:2) и "Тосно" (2:1). (Вячеслав КОРОТКИН)

Матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.