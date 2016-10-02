Акинфеев догнал Есипова по количеству матчей за один клуб

Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе армейцев на игру с "Ростовом", проведет свой 349-й матч за ЦСКА в чемпионатах России. Таким образом, он догнал по этому показателю бывшего игрока "Ротора" Валерия Есипова, долгое время лидировавшего в зачете. Есть все шансы в ближайшее время догнать Есипова и у партнеров Акинфеева по команде – для этого Игнашевичу и Василию Березуцкому надо сыграть 8 и 16 матчей соответственно. (Алексей МОРОЗ)

Футболисты, сыгравшие за один клуб наибольшее количество матчей

Игрок Команда Годы выступлений Матчи Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2003 – н.в. 349 Валерий ЕСИПОВ Ротор 1992-2004 349 Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА 1999 – н.в. 341 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА 2002 – н.в. 333 Вячеслав МАЛАФЕЕВ Зенит 1999 – 2015 328 Егор ТИТОВ Спартак 1992 – 2008 324 Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив 1997-2007, 2010 – 2013 321 Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА 2001 – н.в. 308 Владимир МАМИНОВ Локомотив 1993 – 2008 291 Артур ПАГАЕВ Алания 1992 – 2005 290

Трансляция матча "Ростов" - ЦСКА