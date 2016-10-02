19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев догнал Есипова по количеству матчей за один клуб

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Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе армейцев на игру с "Ростовом", проведет свой 349-й матч за ЦСКА в чемпионатах России. Таким образом, он догнал по этому показателю бывшего игрока "Ротора" Валерия Есипова, долгое время лидировавшего в зачете. Есть все шансы в ближайшее время догнать Есипова и у партнеров Акинфеева по команде – для этого Игнашевичу и Василию Березуцкому надо сыграть 8 и 16 матчей соответственно. (Алексей МОРОЗ)

Футболисты, сыгравшие за один клуб наибольшее количество матчей

Игрок

Команда

Годы выступлений

Матчи

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2003 – н.в.

349

Валерий ЕСИПОВ

Ротор

1992-2004

349

Сергей ИГНАШЕВИЧ

ЦСКА

1999 – н.в.

341

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

ЦСКА

2002 – н.в.

333

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

Зенит

1999 – 2015

328

Егор ТИТОВ

Спартак

1992 – 2008

324

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Локомотив

1997-2007, 2010 – 2013

321

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

ЦСКА

2001 – н.в.

308

Владимир МАМИНОВ

Локомотив

1993 – 2008

291

Артур ПАГАЕВ

Алания

1992 – 2005

290

Трансляция матча "Ростов" - ЦСКА

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