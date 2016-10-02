Акинфеев догнал Есипова по количеству матчей за один клуб

Игорь Акинфеев, вышедший в стартовом составе армейцев на игру с "Ростовом", проведет свой 349-й матч за ЦСКА в чемпионатах России. Таким образом, он догнал по этому показателю бывшего игрока "Ротора" Валерия Есипова, долгое время лидировавшего в зачете. Есть все шансы в ближайшее время догнать Есипова и у партнеров Акинфеева по команде – для этого Игнашевичу и Василию Березуцкому надо сыграть 8 и 16 матчей соответственно. (Алексей МОРОЗ)
Футболисты, сыгравшие за один клуб наибольшее количество матчей
|
Игрок
|
Команда
|
Годы выступлений
|
Матчи
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2003 – н.в.
|
349
|
Валерий ЕСИПОВ
|
Ротор
|
1992-2004
|
349
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
ЦСКА
|
1999 – н.в.
|
341
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
2002 – н.в.
|
333
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
Зенит
|
1999 – 2015
|
328
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак
|
1992 – 2008
|
324
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Локомотив
|
1997-2007, 2010 – 2013
|
321
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
ЦСКА
|
2001 – н.в.
|
308
|
Владимир МАМИНОВ
|
Локомотив
|
1993 – 2008
|
291
|
Артур ПАГАЕВ
|
Алания
|
1992 – 2005
|
290