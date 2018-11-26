Ахметов, Максименко, Обляков и Скопинцев претендуют на звание лучшего молодого игрока РПЛ

Детская футбольная лига определила номинантов ежегодной национальной премии "Первая пятерка". Она вручается лучшему молодому игроку года РПЛ не старше 21 года.

В список номинантов вошли полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов (ранее выступавший за "Рубин") вратарь "Спартака" Александр Максименко, полузащитник ЦСКА Иван Обляков (ранее выступал за "Уфу") и полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев.

Премия вручается под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.