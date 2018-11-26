12:19 | Футбол — РПЛ

Ахметов, Максименко, Обляков и Скопинцев претендуют на звание лучшего молодого игрока РПЛ

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Детская футбольная лига определила номинантов ежегодной национальной премии "Первая пятерка". Она вручается лучшему молодому игроку года РПЛ не старше 21 года.

В список номинантов вошли полузащитник ЦСКА  Ильзат Ахметов (ранее выступавший за "Рубин") вратарь "Спартака" Александр Максименко, полузащитник ЦСКА Иван Обляков (ранее выступал за "Уфу") и полузащитник "Ростова"  Дмитрий Скопинцев.

Премия вручается под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/competitions/first_five/2018/

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