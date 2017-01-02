Ахмедов прибыл в Шанхай

Болельщики "Шанхай Шанган" в аэропорту встретили новичка команды Одила Ахмедова. Хавбек, выступавший за "Краснодар" с 2014 по 2016 год, вел переговоры с "Шаньдун Лунэн", но сделал выбор в пользу другого клуба из Китая.

Как уже сообщал "СЭ", за 29-летнего игрока сборной Узбекистана российская команда получит 8 миллионов евро. Сегодня Ахмедов проходит медицинское обследование для завершения трансфера.

Отметим, что в Китае действует лимит на легионеров (1 азиат + 4 представителя других континентов), а в составе "Шаньдуна" уже есть пять иностранцев – Грациано Пелле, Паписс Сиссе,Вальтер Монтильо, Жил и Жусилей, с которым Ахмедов вместе выступал за "Анжи".