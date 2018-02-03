Ахмед Муса: "Мог бы спокойно играть в "Лестере". Но так сложилось…"

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из "Лестера" в ЦСКА, считает, что был готов к переезду в Англию полтора года назад. По его словам, в Англии у него не возникло никаких сложностей.

– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" предположил, что после семейной обстановки в армейском клубе вы столкнулись с определенными психологическими проблемами в Англии. Действительно чувствовали себя одиноким в "Лестере", так как вне поля вам практически никто не помогал?

– Могу полностью согласиться с генеральным директором. В ЦСКА – семья, ощущаешь чувство локтя, ты можешь положиться на людей. Здесь все помогают и могут решить любую твою проблему. В Англии все по-другому.

– В смысле?

– Все как-то обезличенно что ли. Никто особо с тобой не возится.

– Можете сформулировать, к чему с чисто футбольной точки зрения вам было тяжелее всего привыкнуть в Англии?

– Откровенно скажу, что не было у меня никаких там сложностей. Не было ничего такого, что могло поставить меня в тупик на футбольном поле. Я был ко всему готов, чувствовал в себе потенциал. Считаю, мог бы спокойно играть в "Лестере", но так сложилось…

– На что мог бы претендовать ЦСКА в чемпионате Англии?

– Думаю, армейцы были бы в середине таблицы английской премьер-лиги. ЦСКА точно не боролся бы за выживание в этой лиге. Это исключено! Крепкий середняк.

– Александр Головин созрел для лондонского "Арсенала"?

– Все зависит от его желания. Если он чувствует, что готов попробовать себя на новом уровне, ему стоит рискнуть. Здесь скорее нужно задавать вопрос самому Головину. Как вообще он расценивает свои силы и смотрит на эту ситуацию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)