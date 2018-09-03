"Ахмат" рассматривает кандидатуры Рахимова и Божовича

По информации "СЭ", грозненский "Ахмат" рассматривает кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

Сегодня с поста главного тренера грозненской команды ушел Игорь Ледяхов. Сначала во флеш-интервью он объявил о готовности работать дальше, но спустя несколько минут в раздевалке объявил команде об уходе, повторив затем то же самое на пресс-конференции.

Грозненцы рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича (ранее работавшего в целом ряде российских клубов, последним из которых был тульский "Арсенал") и Рашида Рахимова, уже занимавшего пост тренера чеченской команды.

Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"