В рамках подготовки к весенней части чемпионата России "Ахмат" проведет три тренировочных сбора в Турции, информирует пресс-служба клуба. Первый из них продлится с 15 по 26 января. В это время запланировано два контрольных матча: 21 января с клубом "Ягеллония" (Польша), 25 января – с "Аланьяспором" (Турция).

Второй сбор запланирован с 30 января по 10 февраля. В этот период грозненцы проведут три контрольных игры. Третий сбор пройдет с 14 по 23 февраля, во время которого должно быть проведено три встречи. Соперники на вторых и третьих сборах будут определены позднее.