"Ахмат" опроверг слухи о интересе к Жо

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров опроверг информацию об интересе к нападающему "Коринтианса" Жо. Ранее появились сообщения о том, что 30-летний форвард может пополнить состав грозненцев в зимнее трансферное окно.

-Мы не заинтересованы в подписании контракта с Жо, - цитирует ТАСС Айдамирова.

Напомним, с 2006 по 2008 год Жо выступал за ЦСКА. В составе армейцев он провел 80 матчей, забив 47 мячей. Форвард помог армейцам выиграть чемпионом России, два национальных кубка и два Суперкубка страны.