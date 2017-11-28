13:28 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" опроверг слухи о интересе к Жо

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров опроверг информацию об интересе к нападающему "Коринтианса" Жо. Ранее появились сообщения о том, что 30-летний форвард может пополнить состав грозненцев в зимнее трансферное окно.

-Мы не заинтересованы в подписании контракта с Жо, - цитирует ТАСС Айдамирова.

Напомним, с 2006 по 2008 год Жо выступал за ЦСКА. В составе армейцев он провел 80 матчей, забив 47 мячей. Форвард помог армейцам выиграть чемпионом России, два национальных кубка  и два Суперкубка страны.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4764742

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КОММЕНТАРИИ (1)
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клад555

А он к вам побежит прям)

14:05