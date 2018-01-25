"Ахмат" обыграл "Кызыл-Жар" благодаря голу Жаба

"Ахмат" с минимальным счетом обыграл "Кызыл-Жар" (1:0) в товарищеском матче. Единственный мяч в составе российской команды забил форвард Лео Жаба. В этом сезоне чемпионата России бразилец отметился тремя голами в 19 встречах. Отметим, что еще в первом тайме "Кызыл-Жар" остался в меньшинстве.

Товарищеский матч

"Ахмат" – "Кызыл-Жар" – 1:0 (0:0)

Гол: Лео Жаба, 62 (1:0).

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Митришев, Лео Жаба.

Удаление: (Кызыл-Жар), 38.

25 января. Белек. Стадион "Sueno".