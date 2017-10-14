Агент Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клуб

Агент нападающего "Гезтепе" и сборной Македонии Адиса Яховича Сержан Еремич подтвердил информацию о том, что зимой форвард может перейти в один из российских клубов. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет ЦСКА, который начал переговоры о трансфере.

– Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов, – приводит ТАСС слова Еремича. – На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, как будет лучше для карьеры.

Яхович перешел в "Гезтепе" в августе 2016 года и помог команде выйти в высший дивизион чемпионата страны, забив 23 мяча в 33 матчах. До перехода в турецкий клуб нападающий на протяжении двух сезонов выступал за "Крылья Советов" и забил 15 мячей в 41 встрече. В составе сборной Македонии Яхович провел 15 игр (3 гола).

В Турции утверждают, что ЦСКА интересуется бывшим нападающим "Крыльев Советов" Яховичем