Агент: "У Баделя много предложений помимо "Зенита"

​Агент Младен Клишкиниц рассказал "СЭ", что 29-летний хавбек сборной Хорватии Милан Бадель выбирает между командами из топ-лиг.

– В последние дни Милан получил очень много предложений от разных клубов, потому что сейчас находится в статусе свободного агента, – отметил Клишкиниц. – Есть ли среди этих клубов "Зенит"? Да, но наибольший интерес к нему в Италии и Англии. Также не стоит забыват, что Бадель выступал в Германии и может рассмотреть варианты в этой стране. Пока он еще не выбрал новый клуб.

Ранее Бадель играл за "Фиорентину", но 30 июня его контракт закончился. Полузащитник стал серебряным призером ЧМ-2018 – провел 3 матча, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. (Игорь НОВИКОВ)