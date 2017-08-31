Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:09 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Скорее всего, Ях не перейдет в "Зенит"


Павел Станишевски, представитель защитника "Заглембе" Ярослава Яха, сказал корреспонденту "СЭ", что его клиент вряд ли станет футболистом "Зенита" до конца трансферного окна. По его словам, 23-летний поляк останется в своем нынешнем клубе.

– Вероятность перехода Яха в "Зенит" ничтожна, – подчеркнул Станишевски. – Почему? Спросите у клуба. На данный момент наиболее вероятно, что Ярослав останется в "Заглембе". (Гоша ЧЕРНОВ)

Ранее "СЭ" сообщал, что с высокой долей вероятности "Зенит" сегодня согласует трансфер защитника "Ростова" Михи Мевли.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий