"Зенит" сегодня объявит об аренде Нету и подпишет Мевлю

Как стало известно "СЭ", "Зенит" с высокой долей вероятности сегодня объявит о трансфере защитника "Ростова" Михи Мевли. Сине-бело-голубые заключат с 27-летним словенцем долгосрочный контракт.

В случае, если переговоры с дончанами завершатся успешно, "Зенит" отпустит Луиша Нету в аренду в "Фенербахче". Напомним, ранее турецкий клуб выкупил у петербуржцев полузащитника Жулиану.

В прошлом сезоне Мевля отметился одним голом и тремя результативными передачами в 31 матче за "Ростов" во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги на его счету один гол в восьми матчах.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами истекает летом 2019 года.

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